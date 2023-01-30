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Понедельник, 30 января 2023, 11:53 мск

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В Словении арестовали двух иностранцев за шпионаж в пользу России

Спецслужбы Словении задержали двух иностранцев, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом пишет издание Delo.

По данным СМИ, речь идет о гражданах одной из стран Южной Америки, предположительно, Аргентины. Они работали под прикрытием в Любляне.

Правоохранительные органы Словении считают, что эти двое связаны с российской военной разведкой и входят в сеть так называемых «спящих» – высококвалифицированных агентов, которые действуют с фальшивыми именами и гражданством третьих стран.

Окружная государственная прокуратура в Любляне инициировала досудебное разбирательство на основании заявления Словенской службы разведки и безопасности (Sova). Задержанным грозит до восьми лет заключения.

Любляна, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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