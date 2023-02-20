Бастрыкин заявил, что СКР завел свыше 150 дел о фейках про армию

Следственный комитет России возбудил более 150 уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ. Их фигурантами стали 136 человек. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц», – сказал глава СКР.
Бастрыкин уточнил, что в суд передано 53 дела, вынесено 16 приговоров.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил признанного в России иноагентом журналиста Александра Невзорова* к 8 годам лишения свободы за распространение дезинформации о Вооруженных силах РФ.
* Минюст России внес Александра Невзорова в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube