Бастрыкин заявил, что СКР завел свыше 150 дел о фейках про армию

Следственный комитет России возбудил более 150 уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ. Их фигурантами стали 136 человек. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц», – сказал глава СКР.

Бастрыкин уточнил, что в суд передано 53 дела, вынесено 16 приговоров.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил признанного в России иноагентом журналиста Александра Невзорова* к 8 годам лишения свободы за распространение дезинформации о Вооруженных силах РФ.

* Минюст России внес Александра Невзорова в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

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