Невзоров* заочно приговорен к восьми годам колонии за фейки о российской армии

Признанный в России иноагентом журналист Александр Невзоров* заочно приговорен Басманным судом Москвы к восьми годам лишения свободы. Такое наказание суд вынес ему сегодня за распространение дезинформации о Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС.

«Признать Невзорова* виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вынесен заочно», – говорится в приговоре судьи Евгении Николаевой. Кроме того, журналисту запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания.

Согласно федеральному закону, в приговоре оглашаются вводная и резолютивная части. Сам Невзоров* в судебном процессе не принимал участия. Адвокат Надежда Федосеева заявила, что защита обжалует заочный приговор.

«Будем обжаловать приговор, так как в деле Невзорова* нет состава преступления», – сказала она. «Невзоров* – талантливый журналист, историк, осуществлял деятельность, согласно закону о СМИ, за пределы он не выходил», – отметила адвокат.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Невзорова* к девяти годам лишения свободы заочно. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Инкриминируемая журналисту статья предусматривает наказание от штрафа в размере до 5 млн рублей и до 10 лет лишения свободы. Как установлено в суде, Невзоров* 9 марта в Instagram* (принадлежит признанной экстремистской компании Meta и запрещен в РФ) и 19 марта на YouTube-канале опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ.

Кроме того, журналисту вменялось распространение недостоверной информации о насилии над украинскими женщинами со стороны российских военнослужащих, а также использование ими мирных жителей Мариуполя в качестве живого щита.

Минобороны РФ официально объявило о ложности этих сведений, а МВД объявило Невзорова* в розыск. По информации его супруги, он уехал в Израиль. Согласно оглашенным ранее в суде материалам дела, журналист имеет вид на жительство в Италии.

* – Минюст России внес Александра Невзорова в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года.

Москва, Андрей Дорофеев

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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