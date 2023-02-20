В Курской области шестеро военных погибли при взрыве

В Курской области военнослужащие погибли из-за неосторожного обращения с огнем. На месте работают экстренные службы.

Инцидент произошел в Суджанском районе Курской области. По данным телеграм-канала Baza, военнослужащие топили печь в блиндаже и плеснули на пламя горючее вещество, раздался взрыв, произошел пожар.

Двоим пострадавших удалось выбраться, внутри остались шестеро. По предварительной информации, они погибли.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Сейчас из блиндажа откачивают воду.

Курск, Зоя Осколкова

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