Минобороны РФ подтвердило гибель шести военнослужащих в Курской области

Минообороны России подтвердило гибель шести военнослужащих в Курской области в результате пожара из-за неосторожного обращения с горючей жидкостью.

«В результате пожара, быстро охватившего блиндаж, погибли шесть военнослужащих», – заявили в ведомстве.

По информации Минобороны, в понедельник, 20 февраля, из-за грубого нарушения военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами загорелась легковоспламеняющая жидкость в блиндаже в Курской области.

Правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа проводят расследование трагического инцидента, передает «Интерфакс».

Ранее телеграм-каналы сообщили, что солдаты-срочники топили печь в блиндаже и плеснули на пламя горючее вещество, после чего раздался взрыв и начался пожар. Спастись удалось только двоим.

Москва, Наталья Петрова

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