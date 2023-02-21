Собаки насмерть загрызли школьника под Новгородом

Девятилетний мальчик умер после нападения трех домашних собак в поселке Парфино Новгородской области. Истерзанное тело ребенка нашли в доме его друга.

20 февраля мальчик пришел в гости к товарищу, пока взрослых не было дома. Внезапно на гостя бросились три собаки породы американский питбуль, находившиеся в доме. Второй ребенок пытался оттащить собак, но не смог и побежал за помощью к соседям.

«Соседка вызвала скорую помощь и убрала собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Прокуратура области намерена оценить, как соблюдались меры безопасности при содержании в домашних условиях собак бойцовской породы. А также проверит деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьями обоих мальчиков.

В Подмосковье двухлетняя девочка пострадала в результате нападения собаки. Лайка укусила девочку за руку, ребенка отправили в больницу.

Парфино, Наталья Рязанова

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