В трех регионах РФ нашли сборщиков денег для террористов в Сирии

Федеральная служба безопасности РФ задержала сборщиков средств для террористов в Сирии. Пятеро подозреваемых проживали в Кировской и Пензенской областях, а также в Москве, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«ФСБ задержаны пять пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), действующей на территории Сирии. Установлено, что задержанные на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков», – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, деньги уходили в подконтрольную террористам идлибскую зону деэскалации в Сирии. Их использовали для покупки оружия, транспорта и амуниции.

Сотрудники ФСБ во время обысков нашли доказательства против задержанных. Все пятеро стали фигурантами уголовных дел по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В Москве и Красноярске ФСБ пресекла деятельность исламистской террористической ячейки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба спецслужбы. Задержаны четыре человека из числа ее главарей и рядовых участников запрещенной в России организации.

Москва, Наталья Рязанова

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