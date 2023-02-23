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Четверг, 23 февраля 2023, 19:28 мск

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В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина

Фото: t.me/vvgladkov

В результате обстрела в Белгородской области погибла местная жительница. Снаряды также повредили жилые постройки в округе.

В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая – женщина, 1951-ого года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, снарядом разрушено второе здание, в котором в момент удара никого не было. Осколками повреждены еще два частных дома, в них выбиты окна, посечены фасады и кровля.

Также повреждено газоснабжение. В настоящее время на месте работают оперативные службы, последствия удара устраняются.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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