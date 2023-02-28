Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Устинка. Выпущенные с украинской стороны снаряды повредили частные дома и линии электропередач.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Также повреждены линии электропередачи и газопровод», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он заверил, что аварийные службы уже устраняют последствия обстрела. Оперативные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 28 февраля российская система ПВО сбила три дрона-камикадзе ВСУ со взрывчаткой и поражающими элементами над Белгородом.

Белгород, Наталья Рязанова

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