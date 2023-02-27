ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Село Старый Хутор в Белгородской области попало под обстрел с украинской стороны. Выпущенные ВСУ снаряды повредили здания и линии электропередач, но не нанесли травм жителям, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в восьми частных домовладениях. Повреждена линия электропередачи, аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в белгородском селе Борисовка женщина погибла в результате обстрела с украинской стороны. Снаряды также повредили жилые постройки.

Белгород, Наталья Рязанова

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