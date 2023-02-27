МИД Венгрии призвал расценить подрыв «Северных потоков» как теракт

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» должен рассматриваться как теракт. По его мнению, ООН может стать площадкой для расследования инцидента.

«Что бы ни произошло на газопроводе «Северный поток» – это, действительно, скандально. Это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению. Со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению», – сказал министр в интервью РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за «всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование», механизм для которого должна предоставить ООН. По мнению министра, организация должна играть более активную роль в поисках виновника.

«Думаю, ООН должна предоставить механизм для такого рода расследования. ООН должна играть здесь более значительную роль и могла бы стать хорошей площадкой для такого расследования. ООН – это своего рода крайняя инстанция и должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так», – отметил Сийярто.

26 сентября две ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока-2» были повреждены взрывом. Швеция, Дания и Германия проводят самостоятельные расследования без привлечения российских специалистов. Прокуратура Швеции подтвердила, что повреждение газопроводов случилось в результате диверсии. Госдума РФ призвала генсека ООН создать независимую международную комиссию для расследования инцидента.

Американский журналист Сеймур Херш по итогам собственного расследования заявил, что взрывчатку подложили летом 2022 года во время натовских учений, а решение о подрыве принимали в Белом доме.

Москва, Наталья Рязанова

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