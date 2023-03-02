Непонятный взрыв напугал жителей Тульской области

В Тульской области сегодня утром прогремел взрыв. Инцидент произошел в поселке Березовский около восьми часов утра, неподалеку от улицы Молодежная, сообщает телеграм-канал Baza. По словам местных жителей, от взрывной волны их дома затряслись.

Позже в лесополосе была обнаружена воронка глубиной в полметра. Отмечается, что вокруг всё было усыпано пеплом. Сейчас территория оцеплена полицией. На месте ЧП работают взрывотехники. Причина взрыва устанавливается.

Телеграм-канал Mash меж тем сообщает, что взрыв произошел в километре от поселка Молодежный. Рядом с черной воронкой местные жители заметили металлические осколки и вызвали оперативные службы.

Местные власти пока не подтвердили информацию о взрыве.

Тула, Наталья Петрова

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