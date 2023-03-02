Это был предположительно беспилотник: в Тульской области вводятся усиленные меры безопасности

С учетом ситуации в приграничных регионах России губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава области также дал поручение расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин.

На заседании штаба обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Как уточняется в сообщении, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий ЧП является падение беспилотника.

По уточненным данным, в 8:16 местный житель сообщил по номеру 112, что слышал взрыв в конце улицы Молодежная поселка Березовский. На месте была обнаружена воронка размером примерно с метр и глубиной полметра, фрагменты металлических предметов.

Тула, Светлана Антонова

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