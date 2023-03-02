В результате обстрела в Курской области погиб человек

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Курской области. По предварительным данным, один житель погиб, еще один был ранен.

Под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района. Ранения получили двое мужчин, один из них от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Второй пострадавший госпитализирован с ранениями средней тяжести.

«Всего зафиксировали пять прилетов, – сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. – По предварительной информации повреждения осколками получили три домовладения».

Глава региона добавил, что в результате обстрела в поселке нарушено электроснабжение. Окончательная ясность появится после подомового обхода.

Белгород, Зоя Осколкова

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