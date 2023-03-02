В Кремле назвали терактом захват заложников в Брянской области. О ситуации президенту Владимиру Путину докладывают главы ФСБ, Минобороны, Росгвардии и губернатор.

«Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов. А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сейчас находится в Кремле и регулярно получает доклады о ситуации по линии силовых ведомств. «В частности, ему докладывает глава ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и глава Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях в Брянской области в связи с атакой боевиков. Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства по противодействию террористами. Также Путин получает доклады от Александра Богомаза о ситуации на месте и о принимаемых мерах, в первую очередь, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», – уточнил Песков.

Ранее украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области – в одном из них нападавшие взяли в заложники местных жителей. По словам губернатора Александра Богомаза, в результате погиб водитель легкового автомобиля, а также был ранен мальчик 2012 года рождения.

Тем временем, ответственность за нападение в Климовском районе Брянской области взял на себя признанный террористическим «Русский добровольческий корпус», сообщает украинское издание Страна.ua. Ранее это же подразделение ВСУ заявило о причастности к убийству Дарьи Дугиной и диверсиям на территории РФ.

Брянск, Зоя Осколкова

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