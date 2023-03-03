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Пятница, 3 марта 2023, 14:13 мск

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Спасатели нашли тело пропавшего туриста из Тулы на Эльбрусе

Альпинист из Тулы погиб во время восхождения на Эльбрус. Спасатели нашли его тело на высоте 4800 метров, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Накануне утром родственники мужчины из Тулы сообщили, что он ушел один в Приэльбрусье и не вернулся в назначенное время. На поиски мужчины отправили группу из пяти сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

В связи с темным времени суток поиски были приостановлены. Утром 3 марта на Эльбрус отправили 11 спасателей на двух единицах техники. Они проверяли маршрут от «Приюта-11» до вершины горы.

«Тело погибшего обнаружено на склоне Эльбруса, на высоте 4800 метров», – говорится в сообщении. Сотрудники МЧС организовали транспортировку тела погибшего на поляну «Азау».

Нальчик, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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