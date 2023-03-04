В Москве один человек погиб, двое пострадали при ЧП на стройплощадке

На стройплощадке на западе Москвы рухнула плита перекрытия и часть лесов. В результате один рабочий погиб, двум потребовалась госпитализация. Следственный комитет начал расследование инцидента.

По данным ГУ МЧС по Москве, около 07:10 часов 4 марта на стройплощадке на ул. Лобачевского обрушились перекрытия и строительные леса на площади 300 кв.м. Спасатели вытащили из-под обломков тело 21-летнего погибшего рабочего.

Столичная прокуратура сообщила, что еще два человека доставлены в больницу. На месте происшествия продолжается разбор обломков на месте обрушения. Ведомство взяло на контроль проверку обстоятельств случившегося.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие установит лиц, допустивших нарушение правил безопасности при ведении работ. Назначены необходимые судебные экспертизы», – пояснили в столичном главке СКР.

В Подмосковье в результате обрушения строительных лесов пострадали 15 человек. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Москва, Наталья Рязанова

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