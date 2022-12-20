Глава СК взял под контроль расследование дела о падении строительных лесов на рабочих в Подмосковье

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах обрушения строительных лесов в Подмосковье, в результате которого пострадали полтора десятка рабочих. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«19 декабря 2022 года во время демонтажных работ произошло обрушение строительных лесов возле многоэтажного жилого дома в городе Краснознаменске Московской области. Находившиеся на них рабочие упали с площадок на снег, после чего конструкция обрушилась на них. Пострадавшие госпитализированы», – отметили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). В рамках уголовного дела назначены строительно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как сообщал «Новый День», https://newdaynews.ru/moscow/781573.html

первоначально в пресс-службе Фонда капитального ремонта Подмосковья заявляли о 15 пострадавших: 1 находится в крайне тяжелом состоянии; 3 в тяжелом; 6 в средней тяжести; 5 рабочих от госпитализации отказались.

Позже стало известно о еще одном строителе, получившем травмы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»