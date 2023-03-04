ФСБ задержала подозреваемую в госизмене москвичку

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ и министерства внутренних дел раскрыли госизмену жительницы Москвы. Ее подозревают в финансировании ВСУ, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ», – рассказали в ФСБ.

Женщину задержали, когда она пыталась покинуть страну. Действия подозреваемой подпадают под ст. 275 УК РФ, санкция которой предусматривает тюремный срок до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Лефортовский районный суд Москвы арестовал подозреваемую на два месяца. Следственное управление ФСБ России производит неотложные следственные действия, в том числе задержание соучастников.

Ранее ФСБ задержала в Казани двух подозреваемых в спонсировании террористов в Сирии.

Москва, Наталья Рязанова

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