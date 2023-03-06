В Новом Осколе мужчина ранен в результате обстрела

Система противовоздушной обороны сработала в Новом Осколе Белгородской области. В результате обстрела приграничного района один человек получил осколочное ранение, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи выехала на место», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Экстренные службы уточняют последствия от обстрела. Пока известно, что осколки повредили фасады нескольких зданий и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. На месте всех нарушений работают оперативные и аварийные службы.

В конце февраля губернатор Гладков сообщил о начале переселения жителей небезопасных приграничных районов на другие территории. Решение принято из-за частых обстрелов с украинской стороны.

Новый Оскол, Наталья Рязанова

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