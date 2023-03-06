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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 6 марта 2023, 12:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

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ВСУ обстреливают приграничную территорию Курской области – губернатор

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе.

«Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра», – написал глава региона в своем телеграм-канале. По его словам, энергетики приступят к ремонту, как только позволит ситуация.

Ранее сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила три украинские ракеты в Новом Осколе. Есть пострадавший – местный житель получил осколочные ранения руки.

Курск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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