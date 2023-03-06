ВСУ обстреливают приграничную территорию Курской области – губернатор

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе.
«Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра», – написал глава региона в своем телеграм-канале. По его словам, энергетики приступят к ремонту, как только позволит ситуация.
Ранее сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила три украинские ракеты в Новом Осколе. Есть пострадавший – местный житель получил осколочные ранения руки.
Курск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube