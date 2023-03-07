Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором под Тамбовом

Автобус с пассажирами врезался в трактор в Никифоровском районе Тамбовской области. Пять человек с травмами доставили в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Автобус перевозил 23 пассажира по маршруту Волгоград-Москва. Вскоре после полуночи на 412-м км автодороги «Р22 Каспий» он врезался в трактор с прицепом. Автобус сильно помяло ударом, а трактор опрокинулся на бок.

Пятерых пострадавших увезли в городскую Мичуринскую больницу. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура взяла проверку на контроль.

В Алтайском крае два человек погибли, трое пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и фуры. Водитель автобуса пошел на обгон и на встречной полосе влетел в грузовик.

Тамбов, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»