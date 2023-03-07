российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 марта 2023, 12:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ФСБ закрыла подпольных оружейников в 34 регионах РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России раскрыли 59 подпольных оружейников в разных регионах РФ. Прекращена незаконная переделка оружия в 23 подпольных мастерских.

Операции проведены совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии в Севастополе, Крыму, Донецкой Народной Республике, Дагестане, Алтайском и Красноярском краях, Амурской, Свердловской, Воронежской, Липецкой, Московской, Белгородской областях и ряде других регионов.

«Пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Силовики изъяли 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, два подствольных гранатомета, 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 гранату, более 12 кг взрывчатки и более 13 тыс. патронов различного калибра.

В Томске спецслужбы выявили подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов. Местный житель покупал части оружия через интернет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Москва, Урал, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,