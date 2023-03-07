ФСБ закрыла подпольных оружейников в 34 регионах РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России раскрыли 59 подпольных оружейников в разных регионах РФ. Прекращена незаконная переделка оружия в 23 подпольных мастерских.

Операции проведены совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии в Севастополе, Крыму, Донецкой Народной Республике, Дагестане, Алтайском и Красноярском краях, Амурской, Свердловской, Воронежской, Липецкой, Московской, Белгородской областях и ряде других регионов.

«Пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Силовики изъяли 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, два подствольных гранатомета, 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 гранату, более 12 кг взрывчатки и более 13 тыс. патронов различного калибра.

В Томске спецслужбы выявили подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов. Местный житель покупал части оружия через интернет.

Москва, Наталья Рязанова

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