Wildberries предостерег россиян от акций мошенников

Мошенники рассылают сообщения об акциях от имени интернет-магазинов, но все ссылки ведут на сторонние ресурсы. Маркетплейс Wildberries предупредил пользователей, что не использует сторонние площадки для розыгрыша призов или рекламных акций.

«В связи с повышением активности мошенников напоминаем, что Wildberries не проводит розыгрыши и акции на других сайтах. Если вы получили приглашение принять участие в акции или розыгрыше и информации об этом нет на нашем сайте – это мошенники», – приводит сообщение компании агентство «Прайм».

Покупателям напомнили, что маркетплейс не просит покупателей указывать банковские данные на других сайтах – только на самой торговой площадке.

Генпрокуратура совместно с Минцифры и Роскомнадзором планируют запустить систему автоматического выявления фишинговых сайтов. Она будет отлавливать ресурсы, связанные с фейковыми опросами, розыгрышами призов от имени известных компаний.

Москва, Наталья Рязанова

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