Житель Владимира бросился с ножом на фельдшера скорой

Житель Владимира ранил ножом одного из фельдшеров скорой помощи, прибывших к нему на вызов. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в УМВД по региону.

Днем 5 марта скорая помощь прибыла к 24-летнему местному жителю, который упал в обморок. Медиков встретила родственница пациента и пожаловалась, что тот недавно побил ее. Она предложила фельдшерам сразу вызвать полицию, рассказали в профсоюзе медицинских работников «Действие».

Услышав ее слова, мужчина вскочил с кровати и выбежал из комнаты, а вернулся уже с ножом. Он бросился на фельдшера-мужчину.

«Один из фельдшеров, отбиваясь как мог, все-таки получил ранение. Второй фельдшер, девушка, ранена не была, но находится в состоянии сильного стресса», – пояснили в профсоюзе.

Прибывшие на место полицейские задержали дебошира. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В Саратове двум фельдшерам скорой потребовалась помощь коллег. Пьяный сын пациентки набросился на медиков с кулаками и жестко избил.

Владимир, Наталья Рязанова

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