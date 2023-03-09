СМИ: на въезде из Грузии в Россию выстроилась километровая очередь

Сотни автомобилей образовали пробку на пропускном пункте через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс». Очередь желающих въехать в Россию растянулась более чем на километр, пишут «Известия».

Автомобили и фуры собирались около единственного пункта пропуска между Грузией и Россией с вечера 8 марта. В очереди стоят автомобили как с российскими, так и с грузинскими номерами. Водители в чатах спрашивают друг у друга о состоянии российских дорог, где можно обменять валюту.

7 марта в Тбилиси начались акции протеста в связи с рассмотрением в национальном парламенте законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Предложено создать в Грузии реестр неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование.

Официальные лица США и Евросоюза высказались резко против принятия этого законопроекта и поддержали протестующих. Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что законопроект угрожает отношениям Грузии со странами Запада.

Москва, Наталья Рязанова

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