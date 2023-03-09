ВСУ обстреляли брянское село и послали беспилотник

Деревня Раковка и поселок Навля в Брянской области подверглись атакам с украинской стороны. Никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Деревня в Климовском районе попала под обстрел, снаряд угодил в частный дом. А в поселок Навлинского района ВСУ отправили беспилотник.

«Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка. Пострадавших нет, поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор Богомаз в телеграм-канале.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Приграничные села в Брянской, Белгородской и Курской областях регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. 2 марта украинский беспилотник сбросил бомбу на частный дом в селе Сушаны, а село Ломаковка обстреляли из минометов.

Брянск, Наталья Рязанова

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