Три человека погибли при столкновении фуры и автобуса под Брянском

Автобус с пассажирами и фура столкнулись на автодороге в Брянской области. В результате погибли три человека, шесть получили различные травмы.

По данным МЧС, авария случилась около 09:53 часов на 166-м км автодороги федерального значения Р-120 Орел-Брянск-Смоленск. Предварительно, водитель рейсового автобуса Huyndai не справился с управлением. Автобус вылетел на встречную полосу, по касательной задел грузовик DAF, а потом врезался во второй DAF. От удара автобус выбросило с трассы.

«В результате ДТП погибли 31-летний водитель, одна из пассажиров автобуса и 62-летний водитель второго грузовика. Еще шесть пассажиров автобуса госпитализированы», – рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Прокуратура намерена оценить действиям водителя в части обеспечения требований безопасности во время перевозки пассажиров. Ведомство взяло на контроль ход проверок по обстоятельствам ДТП.

В Тамбовской области автобус с пассажирами врезался в трактор. Пять человек с травмами доставили в больницу.

Брянск, Наталья Рязанова

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