Москвич пытался проникнуть в мавзолей, чтобы попросить у Ленина отпущения грехов

В мавзолей Ленина пытался проникнуть мужчина в неадекватном состоянии. Он заявил, что вождь Октябрьской революции должен был отпустить ему все грехи. Мужчину задержали и передали медикам.

Инцидент произошел в субботу, 11 марта, около 9:30, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Мужчина пояснил, что хотел попасть в мавзолей для того, чтобы Владимир Ленин отпустил ему грехи. По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством. Бригада «неотложки» доставила его в психбольницу им. Алексеева, уточняет «Московский Комсомолец».

Напомним, в ночь на 6 февраля этого года другой мужчина был задержан на Красной площади при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея. Из-за неадекватного поведения задержанного полицейские вызвали скорую психиатрическую помощь.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»