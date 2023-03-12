ВСУ ударили из HIMARS по Перевальску в ЛНР: погибли три мирных жителя, еще 9 ранены

Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по городу Перевальску Луганской народной республики. В результате обстрела погибли три мирных жителя, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

По его данным, в 13:10 мск ВСУ выпустили по Перевальску одну ракету из установки HIMARS. Ракета разорвалась в районе автостанции «Алчевск АС-1». Среди жертв и пострадавших есть несовершеннолетние.

При обстреле погиб 16-летний подросток, сообщил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на местных жителей.

Глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов уточнил, что среди раненых трое детей. Шестеро пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы, уточнил чиновник ТАСС. Еще трое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в больницу Алчевска. Михайлов добавил, что в результате обстрела повреждения получили жилые дома, две АЗС и гражданские автомобили.

Накануне при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли 8-летний мальчик и его отец. Семья ехала в такси, когда попала под обстрел, у ребенка был день рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Мужчина погиб на месте, мальчик скончался по дороге в больницу.

Луганск, Наталья Петрова

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