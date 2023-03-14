СМИ: Швеция отказала по всем запросам России по делу «Северных потоков»

Швеция проигнорировала пять запросов о правовой помощи от России в связи с подрывом «Северных потоков». Шведский Минюст отказался отвечать на вопросы российской стороны, заявив об их угрозе для безопасности страны, рассказал дипломатический источник агентству «Прайм».

В ноябре 2022 года прокуратура Швеции отказалась создавать группу для совместного расследования инцидента с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2». Запросы о правовой помощи от России также поступали в октябре, ноябре и декабре 2022 года, но остались без ответа.

Москва спрашивала, собрали ли шведские следователи части поврежденного трубопровода и проверили их на следы взрывчатки, но шведский Минюст отклонил все вопросы. В министерстве заявили, что ходатайство России угрожает безопасности государства, добавил источник.

Собеседник подчеркнул, что данные из опубликованных документов опровергают утверждения Дании, Швеции и Германии о том, что они сообщали России о ходе расследований.

Россия обнародовала в ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией относительно расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Документы подтвердили, что Москва не получала подробную информацию о ходе разбирательства и его результатах.

Москва, Наталья Рязанова

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