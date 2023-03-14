Россия раскрыла в ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по диверсии на «Северных потоках»

Россия обнародовала в ООН копию переписки со странами, расследующими подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Документы свидетельствуют о недостаточном информировании ими российской стороны по этому вопросу. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках» мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», – написал дипломат в своем телеграм-канале.

Документы позволяют убедиться, что утверждения об информировании России о ходе расследований теракта на «Северных потоках» не соответствуют действительности, подчеркнул Полянский.

На прошлой неделе дипломат сообщил, что Дания, Швеция и Германия в переписке с российской стороной по расследованию подрыва газопроводов просят «не лезть не в свое дело». По его словам, Берлин, Копенгаген и Стокгольм отказываются давать Москве доступ к любой информации по расследованию теракта. Россию также отказываются привлекать к расследованию, только «пишут некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело», – сказал Полянский. Он пообещал в ближайшее время распространить данную переписку среди членов Совета безопасности ООН.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет Безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой международной комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Она рассказала, что в Нью-Йорке продолжается работа над российским проектом резолюции Совбеза ООН. Делегация России провела четыре раунда переговоров в попытке выработки приемлемого для всех членов Совета Безопасности ООН текста, отметила Захарова. Поиск компромисса будет продолжен, «учитывая важность установления заказчиков и исполнителей теракта», – добавила она.

«Уход стран «коллективного Запада» от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины», – заключила Захарова.

Москва, Наталья Петрова

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