Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по инциденту с «Северными потоками»

Россия обнародует в Совбезе ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в этих письмах Россию просят «не лезть не в свое дело».

Берлин, Копенгаген и Стокгольм отказываются давать Москве доступ к любой информации по расследованию подрыва газопроводов. Россию также отказываются привлекать к расследованию, только «пишут некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело», сказал Полянский в интервью Джэксону Хинклу, которое опубликовано на его YouTube-канале.

«Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета безопасности», – сказал дипломат.

Посольство РФ в Швеции предположило, что шведские власти боятся раскрыть участие США, поэтому хранят полное молчание относительно расследования подрыва «Северных потоков». Госдума РФ приняла официальное обращение к Совбезу ООН с требованием организовать международное расследование подрыва газопроводов.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что за взрывами «Северных потоков» стоят те, «кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок».

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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