МИД РФ: Швеция боится расследовать подрыв «Северных потоков», чтобы не выдать США

Посольство РФ в Швеции возмутилось отсутствию результатов расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В дипмиссии предположили, что шведские власти боятся раскрыть участие США, поэтому хранят полное молчание.

«Прошло почти пять месяцев с момента совершения диверсий, однако, шведские власти, как по указке, хранят молчание. Сложно воспринимать отсутствие какой-либо реакции официального Стокгольма иначе как попытку скрыть информацию о возможных заказчиках и исполнителях диверсии», – говорится в заявлении посольства, опубликованном пресс-службой МИД РФ.

Дипломаты подчеркнули, что молчание следователей и чиновников выглядит странно на фоне «сенсационных версий» в СМИ. А выгодоприобретатели не скрывают себя: США и Норвегия основательно «нагрели руки» на сверхприбыльных поставках СПГ континентальной Европе.

«Чего так боится руководство Швеции? Вывести на чистую воду своих американских покровителей, задумавших и осуществивших этот террористический акт? За неприкрытый государственный бандитизм и сокрытие информации о подлинных виновниках диверсии отвечать придется всем причастным государствам и конкретным личностям», – предупредили в дипмиссии.

Еврокомиссия назвала спекуляцией результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша, обвинившего США в подготовке и осуществлении подрыва «Северных потоков». В ЕК повторили, что официальное следствие пока выяснило только то, что трубопроводы повреждены взрывом.

Москва, Наталья Рязанова

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