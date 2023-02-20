ЕК назвала спекуляцией публикации Херша о «Северных потоках»

Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать результаты расследований американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов «Северный поток» и Северный поток-2». Представитель пресс-службы ЕК Андреа Мазини назвала выводы расследователя спекуляцией.

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов «Северный поток». Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос – это официальное расследование. Пока они только установили, что трубопроводы были уничтожены в результате намеренного акта саботажа», – цитирует Мазини ТАСС.

Она подчеркнула, что расследование инцидентов находится под ответственностью тех европейских стран, чьи интересы затронуты инцидентом. ЕС также стал активнее вести работу по достижению готовности к возможным инцидентам, реагированию на них и в сфере международного сотрудничества, добавила представитель ЕК.

Госдума РФ потребовала от Совбеза ООН организовать международное расследование подрыва газопроводов на дне Балтийского моря. В ООН поспешили заявить, что организация не обладает мандатом для расследования инцидента.

Россия представила проект резолюции Совета Безопасности ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках» и заявила, что намерена добиваться голосования по документу до 26 февраля. Пекин уже поддержал право Москвы требовать международного расследования.

В своем расследовании Сеймур Херш заявил, что решение о подрыве «Северного потока» утверждал президент США, а диверсию устроили американские и норвежские военные под прикрытием учений НАТО. Журналист назвал подрыв газопроводов показателем уровня глупости Белого дома и президента США Джо Байдена.

Москва, Наталья Рязанова

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