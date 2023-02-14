Херш назвал подрыв «Северных потоков» показателем глупости США

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» показывает уровень глупости Белого дома и президента США Джо Байдена. Об этом американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил в эфире подкаста Radio War Nerd.

По его мнению, Байден видел в российском газе оружие Москвы. Но повреждение трубопроводов стало «выстрелом в ногу», особенно с учетом времени диверсии. Подрыв осуществили осенью, накануне холодов, и лишили Европу дешевого газа. Это привело «в бешенство» немцев, вынужденных тратить серьезную часть бюджета на взлетевшее в цене топливо.

«Да, это невероятно глупо. Это преступно. И, по-моему, это, несомненно, изумительный уровень глупости со стороны Белого дома и президента», – сказал Херш.

Журналист рассказал, что многие СМИ старались вызнать у него имена источников. Так они пытались вынудить его поставить крест на своей карьере, а источник подвести под тюремный срок. Херш отказался выдавать собеседника, но добавил, что в американских компаниях, которые занимаются прокладкой трубопроводов, «знают, что произошло».

«Меньше всего они хотят попасть на страницы газет. Но они знают, кто и что сделал», – поделился журналист.

В своем расследовании Сеймур Херш заявил, что решение о подрыве «Северного потока» утверждал президент США, а саму диверсию устроили американские и норвежские военные под прикрытием учений НАТО. Данные портала Flightradar24 косвенно подтверждают его выводы, поскольку американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon появился над местом взрыва через час после взрыва.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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