Жительница Подольска нашла человеческую ногу на свалке

Прохожая нашла человеческую ногу в подмосковном Подольске. Часть тела оказалась на городской свалке, пишут «Известия».
Женщина нашла часть тела человека 14 марта. Она увидела только ногу в мужском спортивном носке. Другие части тела не обнаружены. Специалисты пытаются установить, кому принадлежит нога.
В Ленинградской области прохожие обнаружили две отрубленные человеческие ноги. Останки лежали рядом с площадкой для выгула домашних животных в Выборге.
Подольск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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