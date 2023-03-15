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Среда, 15 марта 2023, 11:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Жительница Подольска нашла человеческую ногу на свалке

Прохожая нашла человеческую ногу в подмосковном Подольске. Часть тела оказалась на городской свалке, пишут «Известия».

Женщина нашла часть тела человека 14 марта. Она увидела только ногу в мужском спортивном носке. Другие части тела не обнаружены. Специалисты пытаются установить, кому принадлежит нога.

В Ленинградской области прохожие обнаружили две отрубленные человеческие ноги. Останки лежали рядом с площадкой для выгула домашних животных в Выборге.

Подольск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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