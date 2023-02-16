В Ленобласти нашли две отрубленные человеческие ноги

В Ленинградской области прохожие обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Две отрубленные человеческие ноги нашли в Выборге. Останки лежали рядом с площадкой для выгула домашних животных за Петровским мостом, возле Аннинских укреплений.

Ноги обнаружили собаки, а затем уже их заметили люди. По словам очевидцев, других частей тела не было, рядом лежал разорванный пакет.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Выборг, Зоя Осколкова

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