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Четверг, 16 февраля 2023, 13:35 мск

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В Ленобласти нашли две отрубленные человеческие ноги

В Ленинградской области прохожие обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Две отрубленные человеческие ноги нашли в Выборге. Останки лежали рядом с площадкой для выгула домашних животных за Петровским мостом, возле Аннинских укреплений.

Ноги обнаружили собаки, а затем уже их заметили люди. По словам очевидцев, других частей тела не было, рядом лежал разорванный пакет.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Выборг, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,