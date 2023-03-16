Суд приговорил экс-главу ОМВД в Дагестане к пожизненному сроку

Суд приговорил экс-начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева к пожизненному сроку. Его признали причастным к терактам на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году.

Обвинение доказало, что Исаев с 2007 года был участником преступного сообщества и активно помогал в его деятельности, используя служебное положение. Бывшего полицейского также признали виновным в перевозке взрывчатки в составе группы лиц и теракте, повлекшем смерти и разрушения.

А именно, что в марте 2010 года Исаев на своем автомобиле неоднократно возил сообщников, чтобы их не проверяли на милицейских постах у Кизилюрта и Кизляра. 27 марта он перевез одну из смертниц с закрепленной на ней самодельной бомбой и посадил на автобус до Москвы.

Там она совершила самоподрыв на станции «Лубянка» 29 марта 2010 года, в результате чего погибли 23 человека, пострадали 56 человек. Вторая смертница совершила самоподрыв на станции «Парк Культуры». Его итогом стала гибель 16 человек, еще 61 человек пострадал.

Обвинение, которое представляла Генпрокуратура РФ, запросило пожизненный срок для Исаева. Предложено, чтобы первые пять лет бывший полицейский провел в тюрьме, а остальные – в колонии особого режима.

Подсудимый вину не признал и заявил, что дело было сфабриковано по заказу, потому что Исаев «хотел посадить главу Кизлярского района».

«Суд в полном объеме согласился с предложенной квалификацией действий подсудимого Исаева и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Он лишен специального звания «полковник полиции». Суд удовлетворил гражданский иск ГУП «Московский метрополитен» на сумму более 17 млн рублей», – рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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