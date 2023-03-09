Гособвинитель запросил пожизненный срок для экс-полицейского по делу о терактах в московском метро

Государственный обвинитель запросил пожизненный срок заключения для бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева по делу о терактах на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры», совершенных в 2010 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Прокурор считает, что первые пять лет Исаев должен провести в тюрьме, а последующие – в колонии особого режима. При этом, как отмечается, Исаев вину не признал. В начале процесса полковник заявлял, что дело носит заказной характер и было сфабриковано из-за того, что он «хотел посадить главу Кизлярского района».

По версии следствия, Исаев состоял в запрещённой в РФ международной исламистской организации «Имарат Кавказ», в которую входили боевики Северного Кавказа, предупреждал их о проводимых правоохранительными розыскных мероприятиях.

Согласно материалам дела, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву. «Пояса шахида» были закреплены на теле жены Магомедали Вагабова, которого следствие считает организатором терактов, и на Дженнет Абдулаевой. Исаев был задержан осенью 2020 года.

Теракт был совершен 29 марта 2010 года. Тогда произошли два взрыва с интервалом менее часа на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». По данным силовиков, подорвались уроженки Дагестана. В терактах погибли 39 человек, 128 получили травмы различной степени тяжести.

В феврале 2022 года пожизненный срок получил Магомед Нуров – выполняя роль связного, он перевозил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, скрывал от правоохранительных органов участника терактов.

Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова – одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он был ликвидирован в 2010 году.

Москва, Андрей Дорофеев

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