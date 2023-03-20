В упавшем в Тульской области дроне нашли взрывчатку

Упавший в Тульской области беспилотник был начинен взрывчаткой весом около двух килограммов. Об этом сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал Shot со ссылкой на источники. Дрон без опознавательных знаков упал в Одоевском районе области.

При обследовании упавшего БПЛА обнаружен кумулятивный заряд весом около двух килограммов, рассказал источник РЕН ТВ. Другой источник сообщил, что боеприпас предназначен для поражения броневых подвижных и стационарных целей.

Накануне Комитет администрации Тульской области по региональной безопасности сообщил, что в Одоевском районе региона упал беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Дрон обнаружили в поле вдали от жилых домов между населенными пунктами Петровское и Маловель. «Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет», – заявили в ведомстве. Там отметили, что на месте падения аппарата работают оперативные службы.

По данным СМИ, размах крыльев найденного беспилотника составляет около 3 метра, а длина фюзеляжа – чуть больше метра.

Напомним, 2 марта в Тульской области, неподалеку от поселка Березовский, была обнаружена воронка от взрыва глубиной полметра. Региональные власти предположили, что воронка образовалась в результате падения дрона.

Тула, Наталья Петрова

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