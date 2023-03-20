Киберпреступления составили четверть от общего числа

Президент РФ Владимир Путин назвал впечатляющим число киберпреступлений в России. В 2022 году они составили четверть от общего числа правонарушений, сообщил глава государства на расширенном заседании коллегии МВД.

«Один из безусловных приоритетов вашей работы – борьба с преступлениями с использованием информационных технологий. По итогам 2022 года число таких преступлений уже превысило полмиллиона и составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений. Это, конечно, впечатляет, но и понятно – всё это связано с развитием технологий», – приводит слова Путина его пресс-служба.

Он призвал сотрудников МВД чаще рассказывать россиянам о новых схемах, используемых мошенниками, и содействовать развитию грамотности россиян в цифровой сфере. Путин подчеркнул, что правоохранители успешно раскрывают методы злоумышленников.

«Сегодня внедряются новые методы защиты от дистанционных действий злоумышленников, активно вскрываются преступные схемы в информационном пространстве. Важно постоянно информировать граждан о новых разновидностях подобных преступлений, учить, как обезопасить себя от этих преступлений, в целом повышать «цифровую» грамотность людей», – сказал президент.

В 2022 году объем утечек персональных данных граждан России вырос в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. В открытом доступе появилась личная информация примерно 100 млн человек.

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