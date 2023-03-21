Россиян предупредили о схеме обмана с удаленной работой

Мошенники используют обещания удаенной работы для обмана россиян, предупредила аналитик группы киберразведки компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Бакулина. Человека могут целый день обманывать с помощью симулятора, а вечером выманить личные данные и комиссию якобы за перевод зарплаты.

В одном из телеграм-каналов по поиску работы размещена вакансия в известной сетевой компании детских товаров с высоким доходом для тех, кто ищет удаленную работу. Злоумшленники подчеркивают, что работать могут даже люди без опыта, а число мест ограничено.

Когда человек откликается на объявление, получает ссылку на сайт, где должен ввести свои личные данные якобы для оформления и реквизиты для перечисления зарплаты. Там же дана инструкция и кнопка «Приступить к работе».

Соискатель получает логин и пароль от личного кабинета, где его ждут задания по заполнению карточек товаров. Он может выполнять задания весь день, все больше убеждаясь, что работа настоящая. На его виртуальный счет после каждого задания начисляется процент.

«Злоумышленникам подобный подход ничего не стоит, так как эта симуляция полностью автоматизирована. По окончании рабочего дня итоговую сумму предлагают вывести по следующей схеме: сначала оплатить комиссию в размере 490 рублей, затем налог. После всех проведенных манипуляций зарплата на личную карту, конечно же, не поступает», – рассказала эксперт агентству «Прайм».

Она призвала россиян насторожиться, если работодатель предлагает необоснованно высокую зарплату работнику без четких требований к квалификации. Должны насторожить и просьбы заполнить анкету с личными и банковскими данными до подписания трудового договора, требование оплатить комиссию для вывода «зарплаты» на карту.

По итогам 2022 года число киберпреступлений превысило полмиллиона и составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений. Специалисты отметили, что объем утечек персональных данных граждан России вырос в 40 раз по сравнению с 2021 годом.

Москва, Наталья Рязанова

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