ВСУ атаковали станцию перекачки нефти под Брянском

Украинские силы атаковали станцию для перекачки нефти «Новозыбков» АО «Транснефть» в Брянской области. В ряде поселков отключили электричество ради безопасносного проведения оперативных мероприятий, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, киевский режим отправил на станцию дрон.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» АО «Транснефть». Пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Сновское, Дубровка», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор заверил, что после проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение во всех поселениях возобновят. Оперативные службы уже работают на месте.

С украинской стороны и ранее запускали дроны с бомбами к нефтеперекачивающим станциям. Станция «Дружба» в Брянской области была атакована с беспилотника, сбросившего взрывное устройство. Самодельную бомбу нашли, никто не пострадал.

Брянск, Наталья Рязанова

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