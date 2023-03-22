Выплата выкупа не поможет: россиян предупредили о новом виде хакерских атак

В России участились хакерские атаки, проводимые с помощью программ-шифровальщиков, с целью вывода из строя компьютерных систем. Их работу невозможно восстановить даже при выплате выкупа. Об этом предупредили в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. В большинстве случаев атакам подвергаются частные компании, но жертвами хакеров также становятся и рядовые пользователи.

«Обычно такие злоумышленники имеют финансовую мотивацию, но последнее время мы все чаще фиксируем использование программ-вымогателей с целью вывода из строя компьютерных систем без возможности восстановления, – сообщил глава управления киберразведки компании Олег Скулкин в комментарии РИА «Новости».

В качестве примера он привел атаку группы Key Wolf, которую эксперты компании выявили в марте. Киберзлоумышленники распространяли файл с программой-шифровальщиком, кодирующей все данные на компьютере. При этом у потерпевших не было возможности провести дешифрование даже за выкуп.

Программа Key Wolf шифрует данные на жестких дисках, ставит на рабочий стол картинку с логотипом хакерской группы и выводит на экран сообщение на английском языке. В нем говорится, что целью атаки является уничтожение российских компьютеров. Хакеры предлагают помочь им в достижении даннойзадачи, для этого нужно перевести деньги на их биткоин-кошелек.

Для защиты от вредоносных программа эксперты советуют пользоваться специализированными решениями, которые блокируют спам и опасные письма.

Ранее сообщалось о росте активности хакеров и мошенников в России, что приводит к утечкам в финансовом секторе, хищению персональных данных и средств граждан. Согласно исследованию InfoWatch, в прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, до 48 случаев, а объем похищенных персональных данных – в 32 раза. При этом все больше утечек происходит не из банков, а из инвесткомпаний, платежных сервисов и криптобирж.

Москва, Наталья Петрова

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