Сельхозпредприятие пострадало при обстреле брянского села

Село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области попало под обстрел со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших.
«В результате обстрела повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, нарушено энергоснабжение», – написал глава области в своем телеграм-канале. На месте работают оперативные службы, добавил он.
Ранее сегодня ВСУ обстреляли приграничное село Борисовка в Белгородской области. Снаряды разорвались на территории сельхозпредприятия, погиб сторож.
Брянск, Наталья Петрова
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