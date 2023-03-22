Сельхозпредприятие пострадало при обстреле брянского села

Село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области попало под обстрел со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших.

«В результате обстрела повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, нарушено энергоснабжение», – написал глава области в своем телеграм-канале. На месте работают оперативные службы, добавил он.

Ранее сегодня ВСУ обстреляли приграничное село Борисовка в Белгородской области. Снаряды разорвались на территории сельхозпредприятия, погиб сторож.

Брянск, Наталья Петрова

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