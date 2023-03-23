Один человек пострадал при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

Украинские войска обстреляли поселок городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, есть пострадавший. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Снаряд разорвался рядом с административным зданием. «Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Никто не пострадал. Повреждения получила производственная база сельхозпредприятия и административное здание. Кроме того, возникли перебои с электроснабжением.

Брянск, Наталья Петрова

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