Обстрел ВСУ повредил линию электропередач в курском селе

Село Плёхово в Курской области оказалось под огнем с украинской стороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В населенном пункте временно нарушена подача электроэнергии, но пострадавших нет.

«Под огонь ВСУ вновь попало село Плёхово Суджанского района. Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта. Также повреждения получили два домовладения», – рассказал глава области в телеграм-канале.

Старовойт заверил, что энергетики приступят к ремонту электросетей, как только это станет безопасным.

Ранее днем несколько беспилотников атаковали Белгородскую область. Один дрон взорвался в воздухе. Никто не пострадал.

Курск, Наталья Рязанова

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