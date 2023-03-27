Тульские власти помогут пострадавшим от взрыва БПЛА

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин распорядился выплатить по 100 тыс. рублей раненным в результате взрыва украинского беспилотника. Лишившиеся домов туляки получат жилищные сертификаты, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового. Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тыс. рублей. Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Губернатор распорядился в кратчайшие сроки обследовать повреждённое жилье и определить, можно ли его восстановить. При необходимости для людей подготовят пункты временного размещения.

Напомним, 26 марта ВСУ отправили на территорию России беспилотник типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении. Минобороны РФ сообщило, что комплекс РЭБ «Поле-21» системы ПВО вывел из строя система навигации дрона, и тот упал около Киреевска Тульской области.

В результате ЧП пострадали 10 частных домов, в подъездах шести многоквартирных домов выбиты стекла. По данным правительства, три человека получили легкие ранения. Паблик «Инцидент Тула» узнал, что 20-летний мужчина и 16-летняя девушка получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, 36-летний мужчина получил ушибленную рану и ссадину правого бедра и отказался от госпитализации.

Тула, Наталья Рязанова

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