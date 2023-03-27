ВСУ ударили из артиллерии по Мелитополю – есть раненые и повреждения в зданиях (ОБНОВЛЕНО)

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Мелитополю Запорожской области. Об этом сообщила городская администрация. Есть пострадавшие, повреждения получили несколько зданий.

ВСУ обстреляли Мелитополь сегодня в 8:15 мск. «Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены, отметили в горадминистрации.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что в колледже во время удара ВСУ шли занятия. Обстрел, предположительно, производился из населенного пункта Орехов, добавил он.

Обновлено в 10:17. Администрация Мелитополя сообщила о повреждении помещений многопрофильного колледжа в результате обстрела города. «Дети эвакуированы в безопасное место, обеспечены питанием и всем необходимым. С ними работают психологи», – сообщили специалисты.

Также повреждено здание общежития МГУ им. А. С. Макаренко, выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек, никто не пострадал, сообщил ректор Мелитопольского госуниверситета Андрей Чуйков.

Кроме того, попадание украинских снарядов зафиксировано в районе авиагородка. «Один из снарядов попал в гараж. Рядом стоящее жилое здание получило незначительные повреждения, в нем вылетели окна. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

По последним данным, всего в результате обстрела гражданских объектов в больницу доставлены двое пострадавших, сообщили в медучреждении.

Напомним, 23 марта в Мелитополе было совершено покушение на замначальника отдела участковых уполномоченных полиции местного УВД. Правоохранителя пытались взорвать по пути на работу. В результате взрыва полицейский получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Мелитополь, Наталья Петрова

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